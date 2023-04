Partenza da Compiègne, come sempre dal 1977. Arrivo nell’iconico Velodromo a nord-est di Parigi, il traguardo dal 1943. In mezzo l’inferno del pavé. La Pasqua del ciclismo mondiale si chiama Parigi–Roubaix, la classica per eccellenza. Ogni tratto di ciottolato trasuda fango e storia, porta il ricordo dei grandissimi delle due ruote. Nel prestigioso albo d’oro sgomitano per scrivere il loro nome Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, i due favoriti per eccellenza. Il terzo nome è quello del danese Mads Pedersen, mentre il vincitore dello scorso anno – Dylan Van Baarle – al rientro dall’infortunio è un’incognita. Due anni fa vinse Sonny Colbrelli: un’impresa straordinaria che proverà a ripetere Filippo Ganna. Dopo il secondo posto alla Sanremo, la Ineos–Grenadier ha confermato i gradi da capitano per la Roubaix. Ganna vinse nel 2016 a livello giovanile, ma tra i grandi oltre ai già citati avrà parecchi rivali: Christophe Laporte, Stefan Küng (terzo lo scorso anno), Kasper Asgreen e Matej Mohoric, per citarne alcuni. Perché no, potrebbe sognare il colpaccio anche Matteo Trentin.

Il percorso – Quest’anno la corsa di 256,6 km comprenderà 29 settori di pavé, che inizieranno come da tradizione a Troisvilles, a circa 100 km dall’inizio del percorso, e l’ultimo proprio davanti al Vélodrome di Roubaix. I tre settori di pavé a cinque stelle – i più difficili – si trovano alla Trouée d’Arenberg, la mitica foresta a circa 95 km dall’arrivo, a Mons-en-Pévèle a 48 km dall’arrivo, e al Carrefour de l’Arbre, a soli 17 km dall’arrivo.

Il meteo – Dopo una settimana di pioggia e fango, sulle strade francesi dovrebbe comparire un timido sole ad accompagnare la corsa. Temperature piuttosto miti (12-15 gradi) e vento non consistente.

Gli orari – Il primo colpo di pedale dal ritrovo di Compiègne è previsto per le ore 11:10. La partenza ufficiale al km 0 alle ore 11:25. Dopo oltre 250 km, l’arrivo è previsto tra le ore 17:07 e le ore 17:40. Il passaggio nella foresta di Arenberg è stimato tra le ore 15 e le 15.20, mentre la testa della corsa affronterà il decisivo Carrefour de l’Arbre tra le 16.45 e le 17.15.

Dove vederla – La Parigi Roubaix 2023 sarà trasmessa integralmente su Eurosport 1, dove con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini sarà possibile seguire la corsa fin da prima della partenza. La Rai invece prevede la copertura a partire dalle ore 12.50: la telecronaca di Francesco Pancani, Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi comincerà alle ore 13 su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre dalle ore 16 ci sarà il passaggio su Rai 2 per la fase finale della corsa.