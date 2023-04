Per la matematica non c’è ancora la certezza assoluta, per i betting analyst invece sì: dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Lecce, non c’è più neanche una remotissima possibilità che un’altra squadra possa soffiare lo scudetto al Napoli. I giochi – in questo caso anche nel senso letterale del termine – sono definitivamente chiusi: come riporta Agipronews, infatti, i bookmaker hanno sciolto la riserva e a nove giornate dal termine del campionato hanno iniziato a pagare le vincite degli scommettitori che avevano puntato sul Napoli campione d’Italia.

Il terzo titolo della storia degli azzurri è ormai cosa fatta: da venerdì sera Sisal ha iniziato a pagare. Per gli audaci che avevano scommesso sulla squadra di Luciano Spalletti a inizio campionato il bottino è importante: all’epoca infatti lo scudetto era considerato un risultato inatteso. Il Napoli era offerto a 16, quinta forza dietro Juventus, Inter, Milan e Roma. Già nelle ultime settimane, se non mesi, con il divario sempre più ampio in classifica, il titolo di Spalletti e i suoi era sceso a una quota simbolica (1,01). Oggi non è rimasta più nemmeno quella minima percentuale di rischio. Si aspettano solo i festeggiamenti: del Napoli e di chi ci aveva puntato in tempi non sospetti.