Le cose o si fanno bene o non si fanno proprio. Anche tra le lenzuola. Deve pensarla così (pure) Christina Aguilera, che nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto piccanti nella nuova puntata del podcast Call Her Daddy. La cantante è entrata nel dettaglio di come le piace fare sesso orale, definendosi una sostenitrice della fellatio praticata sino alla fine. Sì, insomma, fino all’ultima goccia. “Deglutire è davvero una cosa buona, [il seme, ndr] ha un sacco di proteine”. A ognuno il suo superfood.

CHRISTINA AGUILERA E LE DICHIARAZIONI SUL SESSO ORALE – La popstar che spopolava nei primi anni Duemila ha affermato: “Amo fare i po***ni […] So che ad alcune donne non piace, ma non so, è eccitante. E dopo che ci hai lavorato tanto, penso che ingoiarla sia proprio una cosa giusta, ha un sacco di proteine. Sono una sostenitrice dell’ingoio. Non faccio quel lavoro per niente”. Un do ut des che soddisfa entrambe le persone coinvolte nell’atto. Non fa una piega. Christina Aguilera ha recentemente lanciato il marchio Playground, che produce lubrificanti tesi a migliorare il piacere sessuale delle donne. Priorità del brand è “favorire conversazioni affinché le donne si sentano abbastanza sicure da parlare della loro sessualità” e non se ne vergognino. Pure nella sue canzoni la popstar ha sempre affrontato temi come l’accettazione di sé declinata in tutte le possibili sfumature, anche se vent’anni fa metterci la faccia non era così facile come oggi: “Mi dicevo: ‘Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa’. E questo include la sessualità. Sentivo che c’era molta vergogna e paura intorno a questo argomento… quindi volevo solo essere chi ero e creare uno spazio sicuro per tutti per sentirsi bene” ha raccontato ancora nel podcast.

LA CHIAVE PER UNA BUONA VITA SESSUALE – Ma qual è il segreto per una vita sessuale soddisfacente? Secondo la cantante tutto parte dalla conoscenza di se stessi e dall’avere un partner con cui esplorare la dimensione del piacere. Qualche esempio? “Ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le p***e, altri a cui piace che gli si facciano cose brutali”. Aguilera, 42 anni e madre di due figli, vuole incoraggiare tutte le donne a non vergognarsi di dare voce a una parte fondamentale che appartiene a chiunque: “La sessualità è una cosa bellissima. E dobbiamo prendercene cura come donne per assicurarci di dare priorità a noi stesse e a ciò che significa per noi, perché ogni donna è diversa”.