Ha condotto come di consueto la conferenza stampa, mostrando la nota vena polemica tra frecciatine implicite al dirigente dell’Inter Dario Baccin e il solito riferimento a 59 punti sul campo della sua Juventus. Però Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta di Roma e non sarà in panchina contro la Lazio all’Olimpico, nel big match della 29esima giornata di Serie A in programma sabato sera alle ore 20.45. Il tecnico bianconero ha accusato una improvvisa sindrome influenzale e per questo motivo – spiega LaPresse – non si aggregherà alla squadra. La gara con la Lazio arriva dopo quella di Coppa Italia contro l’Inter e prima di quella di Europa League contro lo Sporting.