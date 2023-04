Un veicolo è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare a Tel Aviv, in Israele, aprendo anche il fuoco sui passanti. Varie persone sono state ferite, alcune in modo grave: uno dei passanti è morto poco dopo. Stando a quanto riferiscono i media israeliani, la vittima è un turista italiano di circa 30 anni che si trovava sul luogo. Altri turisti sono rimasti feriti: all’ospedale Ichilov di Tel Aviv sono stati ricoverati in condizioni “medie o leggere” tre cittadini britannici e un altro turista italiano. Il conducente del veicolo è stato ucciso dalla polizia: i media parlano di un arabo-israeliano, aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abu Jabe. “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv”, scrive su Twitter la Farnesina. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riporta l’Ansa, segue gli aggiornamenti su quanto accaduto.

Le autorità israeliane affermano che in tutto almeno sette persone sono rimaste ferite, erano tutti turisti. Il ministero degli Esteri israeliano l’ha definito un “attacco terroristico“. La polizia ha detto che un’auto ha investito un gruppo di persone sul lungomare prima di ribaltarsi. Secondo la ricostruzione del Jerusalem Post, l’uomo avrebbe sparato dall’auto uccidendo una persona. Poi avrebbe tentato di investire dei pedoni prima di perdere il controllo del veicolo. Il servizio di soccorso israeliano nel frattempo ha descritto l’incidente come un attacco a colpi di arma da fuoco. Altri spari sono stati segnalati anche in un’altra zona della città.

La tensione nel paese è molto alta dopo gli scontri di queste ore con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza. Dopo aver appreso dall’attacco di Tel Aviv, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutte le forze della riserva disponibili della Guardia della frontiera. Ha inoltre ordinato al capo di stato maggiore generale Herzi Halevi di richiamare anche riservisti dell’esercito. Lo ha reso noto il suo ufficio. In precedenza erano stati richiamati anche riservisti dell’aviazione militare.