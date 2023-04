Mentre Silvio Berlusconi resiste in terapia intensiva al San Raffaele, su Carlo Calenda piovono attacchi da Forza Italia per le frasi un po’ troppo “da epitaffio” spese a Tagadà, su La7, parlando del ricovero dell’ex premier: “Penso che sia la chiusura di fatto della seconda Repubblica. La seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse. Si chiude un pezzo di storia. È stato un leone, anzi, è un leone”, ha detto il leader di Azione.

Parole che hanno fatto indignare il capogruppo azzurro al Senato Paolo Barelli: “Carlo Calenda chieda scusa perché non ha il diritto di entrare nel merito della storia di un uomo, di un grande uomo che ha fondato un grande partito, Forza Italia, a servizio del Paese e degli italiani. Nessuno di Forza Italia parteciperà a un dibattito con lui presente, finché non chiederà scusa. Si concentri piuttosto sulla sua esperienza politica”, attacca. “Il futuro di Forza Italia appartiene al presidente Berlusconi e a noi. Il nostro partito è Silvio Berlusconi, in questo momento la nostra grande comunità ha una voce sola, è al fianco del presidente e combatte con lui”, aggiunge. Inaspettatamente, ad attaccare Calenda è anche un suo compagno di gruppo parlamentare, Roberto Giachetti di Italia viva: “Le parole di Carlo Calenda su Berlusconi sono davvero pessime. Capisco l’indignazione di Barelli”, dice su Radio Leopolda.

L’ex ministro come suo uso e costume non sfugge alla polemica, anzi replica su Twitter: “Ma scusa di che cosa? Capisco il nervosismo e lo scuso, ma non c’è stata una singola espressione meno che rispettosa e benaugurante da parte mia verso Berlusconi”, scrive. E poi al Tg1 ribadisce: “Io ho detto solamente che a Berlusconi auguro di tornare a casa il prima possibile. È stato un leone: ho usato le stesse parole che ha usato suo figlio. E tuttavia sono stato attaccato da tutta Fi: credo più per agitazione per il momento attuale che per qualcosa che ho effettivamente detto. Non sono riusciti a citare qualcosa che ho sostenuto di non appropriato, anche perché in questi frangenti l’unica cosa che uno può dire è augurare alla persona che sta male il meglio. Io ho avuto mia moglie con la leucemia, quindi figuriamoci se non simpatizzo per il Presidente Berlusconi, ci mancherebbe.