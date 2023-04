Due food influencer, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella, hanno denunciato in un video YouTube di essere stati “truffati” da una delle steak house più rinomate di Parigi, “La Maison de L’Aubrac”.

I due hanno raccontato e video documentato di aver ordinato una bistecca, scegliendo personalmente il pezzo di carne da far cuocere allo chef. Una volta cotto e servito al tavolo, però, il pezzo di carne era diverso da quello ordinato. “Non era assolutamente la bistecca che abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo.

I due esperti di cibo si sono subito lamentati con il cameriere ma sono stati inizialmente “ribalzati”: il ristorante ha infatti negato tutto. Solo dopo aver mostrato le foto scattate alle due bistecche, quella ordinata e quella presentata cotta a tavola, i due hanno ottenuto la ragione. “Davanti all’evidenza hanno ammesso l’errore. Ci hanno fatto uno sconto di 10 euro. Ci hanno servito una bistecca avanzata e il conto è stato di 303 euro, una palese presa in giro. Hanno visto che eravamo due turisti e hanno provato a fregarci”, ha commentato indignato Ruschioni. Alla fine i due hanno ottenuto uno sconto del 20% sul pezzo di carne consumato, ma la delusione è tanta. “Il mio consiglio è di non venirci“, ha concluso il food blogger.

Foto da Youtube Braciamiancora