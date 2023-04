Lutto in famiglia per Angelo Alessio, attualmente allenatore in Indonesia ma in passato calciatore della Juventus. Il fratello Cosimo, 63 anni, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale Capaccio Paestum due settimane fa, è morto. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, operaio che rientrava a casa dopo un turno notturno, si era schiantata frontalmente contro il muro di recinzione. Molti i messaggi di vicinanza e condoglianze. Anche la squadra femminile della Salernitana ha espresso il cordoglio: “Una triste notizia in casa granata. Purtroppo Cosimo Alessio, fratello della nostra storica atleta, allenatrice e poi dirigente, Iolanda Alessio, non ce l’ha fatta, dopo due settimane di ricovero in ospedale, a seguito di un grave incidente strada. Il Presidente, i Soci, i Dirigenti, lo Staff Tecnico e le atlete tutte si uniscono al dolore di Iole e della sua famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze”.