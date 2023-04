“Scioccanti e assurde”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, definisce il video della rapina finita nel sangue il 29 marzo a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, dove un uomo di 32 anni è stato ferito a colpi di pistola. Dal filmato, pubblicato sul suo profilo Facebook, si vede l’uomo, a bordo di uno scooter, fermo a fare rifornimento, in via Reggia di Portici. All’improvviso viene raggiunto e affiancato da due uomini con il volto coperto in sella a un altro motorino. I due cercano di sottrargli lo scooter, lo minacciano con la pistola, lo spintonano, provano a togliergli le chiavi. Uno di loro sale sul motorino e cerca di disarcionarlo, ma la vittima resiste: alla fine i malviventi demordono, ma per vendicarsi prima di andare via sparano, a freddo, e lo feriscono alle gambe, sotto gli occhi di una persona presente al distributore di benzina che chiama subito i soccorsi