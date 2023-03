Domani, venerdì 31 marzo, è previsto uno sciopero dei lavoratori di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Milano. L’agitazione durerà tutta la giornata, coinvolgendo i mezzi di superficie e le metro, che circoleranno in due fasce di garanzia, da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. La circolazione di autobus, tram e metropolitane potrebbe invece subire disagi dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio.

A proclamare lo sciopero è il sindacato Al Cobas. Nel comunicato stampa dell’organizzazione le cause dell’agitazione: “La drammatica carenza di personale, soprattutto di guida, rende ormai inesigibile non solo il diritto dei lavoratori ad usufruire delle giornate di ferie in tutti i periodi dell’anno, ma anche la normale programmazione del servizio quotidiano che è ormai affidato all’improvvisazione e alla volontà dei tranvieri di sobbarcarsi decine di ore straordinarie di guida, mettendo a rischio la sicurezza e la propria salute. Le motivazioni sono: i bassi salari, soprattutto per i neoassunti inquadrati esclusivamente a part-time, il lavoro duro, l’altissima flessibilità dei turni, le responsabilità civili e penali in capo ai conducenti, il rischio sempre più elevato della sicurezza del personale front line”. L’ultimo sciopero dei lavoratori Atm risale all’8 marzo, giornata in cui dalle 18 in poi era stata chiusa la linea M2. Anche per l’agitazione di domani il sindacato ha previsto “adesioni altissime”.