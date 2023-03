Non serve essere grandi fruitori di TikTok per conoscere Donato De Caprio, il salumiere più social d’Italia. Se il suo nome non vi dice nulla, forse questa frase sì: “Con mollica o senza?”. Questo il suo slogan personale, che ha fatto letteralmente impazzire il mondo del web. Adesso Donato ha un’attività tutta sua (o meglio, a metà con il suo socio) ma soprattutto ha una storia da raccontare, quella di chi non si arrende e capisce quando poter fare il salto di qualità. “Stiamo pensando di allargarci in tutta Italia e ci saranno delle chicche che sveleremo a breve”, ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno. Poi il creator da 2.6 milioni di follower su TikTok ha raccontato com’è nata la famosa ‘merenna’: “Non l’ho inventata io, voglio dirlo perché altrimenti qualcuno si arrabbia. Io ho solo mostrato sui social questa tipica usanza napoletana. Durante la pausa pranzo, dal fabbro al parrucchiere, passando per il meccanico o l’operaio, si va dal salumiere per la cosiddetta merenna napulitana, un panino da mangiare rigorosamente per strada, la fantasia la metto negli accostamenti”. Ma soprattutto la sua capacità è stata quella di unire l’attività lavorativa ad una comunicazione social semplice ed efficace che, però, ha incontrato anche qualche difficoltà. Dopo un primo periodo di successo senza ostacoli, Donato De Caprio aveva dovuto smettere di pubblicare video sulla piattaforma cinese. Filmati da milioni di visualizzazioni l’uno. La decisione era stata presa dai suoi (ormai ex) datori di lavoro: “Eccomi qua, buona sera a tutti. Un avviso molto importante: come sempre ci ho messo la faccia e continuerò a farlo – aveva raccontato lo scorso luglio Donato, visibilmente provato -. La ditta stasera mi ha comunicato che non devo fare più video per quanto riguarda il negozio. È una scelta loro, io sono un dipendente loro e dovrò fare quello che mi hanno chiesto”.

Probabilmente da quel momento, dentro di sé, è nata l’idea di dare una svolta alla propria carriera, di essere più libero. Quindi l’arrivo dell’imprenditore e influencer Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Brescia. “Quando ho capito che c’erano le condizioni – ha raccontato Donato -, ho fatto il passo decisivo, mi sono licenziato e con Steven ho realizzato un sogno: ‘Con mollica o senza’. Siamo soci al 50%, lui è l’investitore e io il lavoratore”. Il locale sorge nel cuore di Napoli e precisamente in via Pignasecca 29. “Dal primo video ho avuto un riscontro enorme che non mi sarei mai aspettato – ha continuato Donato -. Credo che il successo sia dovuto principalmente al fatto che le persone hanno subito percepito la passione che ci metto nel mio lavoro e l’amore che ho per quello che faccio e questo è il vero fattore virale”. Infine ha concluso: “Gestire la fama non è una cosa facile perché è un’emozione continua. C’è chi viene a Napoli anche da lontanissimo per assaggiare le mie ‘merenne’ e farsi un video. È una soddisfazione enorme, certo non riesco a gestire tutto perché sono un singolo, però cerco di godermi il momento, di prendermi tutto il bello di quello che mi sta succedendo e provare a costruire solide basi per il futuro”.