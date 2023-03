La decisione di non fare i referendum popolari sullo stadio San Siro è stata “illegittima“. Il Tribunale civile di Milano ha dichiarato “l’illegittimità della decisione” con cui il Collegio dei Garanti nominati dal Comune lo scorso 26 luglio ha rigettato le proposte avanzate dal ‘Comitato Promotore del Referendum X San Siro’, che chiedeva di interpellare i cittadini sul progetto di Milan e Inter per un nuovo impianto al posto dello storico Meazza. Il giudice della prima sezione civile, Nicola Di Plotti, ha dato ragione al ricorso presentato dal Comitato, difeso dagli avvocati Veronica Dini e Felice Besostri, sostenendo il diritto “a vedere sottoposta all’esame popolare la propria proposta (quesito propositivo), così come quella di cui al quesito abrogativo“.

La richiesta di un referendum su San Siro e sul nuovo stadio era arrivata nel momento in cui il progetto dei due club di Milano pareva ormai in dirittura d’arrivo. Oggi invece la situazione si è ribaltata: il Milan ha manifestato la volontà di costruirsi da solo un proprio impianto nell’area dell’ippodromo La Maura, attualmente proprietà di Snaitech. L’Inter, lasciata con il cerino in mano dai rossoneri, per ora ha scartato l’ipotesi di rimanere da sola al Meazza, magari percorrendo la strada della ristrutturazione. I nerazzurri starebbero valutando un’area tra Assago e Rozzano.

Il Tribunale ha respinto il ricorso del comitato nella parte in cui chiedeva di dichiarare l’ammissibilità dei due quesiti referendari. Il compito non spetta alla magistratura, tuttavia dopo la sentenza odierna il comitato dei garanti potrebbe essere riconvocato per valutare nuovamente la possibilità di un referendum sul Meazza. Secondo il giudice Di Plotti, nella precedente decisione dei garanti sono entrati documenti di soggetti terzi – i due club – mentre il comitato non ha potuto confrontarsi con le direzione e nemmeno replicare alle memorie presentate da Milan e Inter.