Sei morti – tra cui tre bambini – e diversi feriti a causa di una sparatoria avvenuta nella scuola privata cristiana Covenant School di Nashville, in Tennessee (Usa). Ad aprire il fuoco è stata una donna di 28 anni armata di almeno due fucili d’assalto e una pistola: è rimasta uccisa dopo uno scontro con la polizia. Secondo quanto riferito dai soccorritori ci sono “diversi feriti”, ma le loro condizioni non sono ancora chiare.

L’istituto è frequentata da circa duecento studenti, che frequentano classi dall’asilo alla nostra prima media. La settimana scorsa due funzionari scolastici erano rimasti uccisi nel corso di una sparatoria in un liceo della città, la East High School. Il 20 marzo uno studente era morto e un altro era rimasto ferito quando un altro studente aveva aperto il fuoco in una scuola di Dallas, in Texas.

E la Casa Bianca del presidente democratico Joe Biden prende spunto dall’episodio per mettere in mora il Congresso a guida repubblicana: “Anche se non conosciamo ancora i dettagli, le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare. Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?”, afferma la portavoce Karine Jean-Pierre.