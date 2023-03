Un flusso continuo di sbarchi sta coinvolgendo le coste siciliane, mentre le navi delle ong hanno salvato altre centinaia di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. E il numero delle persone arrivate nelle ultime 24 ore, già oltre 2.700, è destinato ad aumentare ulteriormente superando quota 3mila. Sotto il coordinamento della Guardia costiera, in area Sar italiana, i migranti messi in salvo sono stati 2.200 e altri 190 sono a bordo della Geo Barents, nave di Medici Senza frontiere, diretti a Bari. Mentre Life Support di Emergency ha recuperato altri 78 migranti in difficoltà in acque maltesi che dovrà accompagnare ad Ortona, in Abruzzo.

Oltre alle persone soccorse, circa 500 sono arrivate in maniera autonoma a Lampedusa. Venerdì, sull’isola siciliana, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti. Emergency ha inoltre segnalato altre quattro imbarcazioni in difficoltà, che saranno assistite in coordinamento con le autorità italiane.

Due barchini, con a bordo migranti subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. Almeno sette i cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute. La Capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone che sono a bordo dell’unità di soccorso. Altri, ma non è chiaro quanti, sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona e che, adesso, viene scortato dalla Guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo del peschereccio ci sono anche tre cadaveri.