Si chiama Nobutaka Sada, il sarto giapponese di 49 anni che ha deciso di intraprendere l’assurda sfida di scalare una montagna in abito da sera. L’uomo ha infatti raggiunto la cima del Monte Kinabalu, a 4.095 metri di altezza, indossando giacca e cravatta, senza ovviamente dimenticare di indossare un elegantissimo paio di scarpe. Con una classe e un’ironia tipica di un giapponese, il sarto di Tokyo ha portato a compimento l’impresa lo scorso 23 marzio, pubblicando gli scatti dalla cima del monte sui suoi profili social, divenendo una vera e propria celebrità in Giappone e poi in tutto il mondo.

Il motivo che ha portato l’uomo a scalare il Kinabalu è stato, secondo le sue parole, quello di mostrare al mondo l’eccelsa qualità degli abiti da lui realizzati: “Scalare il Monte Kinabalu, la vetta più alta della Malesia nel Borneo, con la “tuta” d’ordinanza di SADA!” ha scritto Nobutaka nel post, “Sono stato in grado di stare in una capanna in mezzo alla luce delle stelle, salire una ripida salita e godermi la luce in cima alla montagna», il tutto in grande stile.

Non è la prima impresa “chic” assurda compiuta da Nobutaka. Il sarto si è esibito in passato in attività estreme, rigorosamente in “tuta d’ordinanza SADA“: immersioni subacquee, sciate sulla neve… non sappiamo se le fatiche del sarto giapponese abbiano conquistato la clientela, ma certamente ha conquistato le simpatie di tutto il popolo del Web. Presto, sul suo canale Youtube, sarà possibile guardare il video dell’intera scalata. Non resta che aspettare di godersi lo spettacolo!