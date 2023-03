Disgelo tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Al termine della prima giornata di Consiglio europeo, la premier italiana e il presidente francese si vedono a tu per tu (senza le rispettive delegazioni) poco prima delle 23, nell’hotel del centro di Bruxelles dove entrambi alloggiano. Un incontro non scontato dopo le tensioni degli ultimi mesi tra i due governi, con la crisi di novembre sul caso Ocean Viking e poi, a febbraio, con l’esclusione di Meloni dalla cena all’Eliseo tra Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Tra i temi del faccia a faccia – durato circa un’ora e quaranta – c’è ovviamente la gestione dei flussi migratori, ma anche il sostegno all’Ucraina, la politica industriale europea, l’energia e la riforma del Patto di stabilità e crescita. In cambio di un sostegno sull’immigrazione, riferiscono i retroscena, il leader francese ha chiesto a quella italiana l’impegno a sostenere l’inserimento delle tecnologie nucleari fra quelle compatibili alla transizione energetica. Fonti dell’Eliseo riferiscono che i due leader “hanno ribadito la loro determinazione a sostenere l’Ucraina di fronte all’aggressione russa e hanno accolto con favore l’accordo raggiunto per fornire agli ucraini le munizioni e i missili di cui hanno bisogno grazie all’industria europea”.

Giovedì, intervenendo alla sessione del Consiglio dedicata ai migranti (durata in tutto poco più di mezz’ora), Meloni aveva cercato di catalizzare l’attenzione dei colleghi sul tema che le sta più a cuore: “Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanitaria, con 900mila rifugiati“. Poi ha ringraziato la Commissione per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo di febbraio e per la lettera inviata a seguito della tragedia di Cutro, chiedendo però “azioni rapide e concrete” per bloccare le rotte nel Mediterraneo.