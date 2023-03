Quando si tratta di gossip il condizionale vive momenti di gloria massima. Obbligo, sempre, ancor più in questo caso. Secondo Page Six, un magazine che di gossip vive, Meghan Markle sarebbe molto arrabbiata per via di un invito non ricevuto. Per quale evento e dove? Al Met Gala di New York, per intendersi un’occasione molto glamour dove appaiono tutti quelli “del giro giusto” (?) e sfoggiano look da far impazzire i fotografi di mezzo mondo. Anna Wintour, direttrice di Vogue e organizzatrice dell’evento attraverso il suo Anna Wintour Costume Center del Metropolitan Museum di New York, avrebbe deciso di non invitare Meghan Markle e il principe Harry. Cosa per altro accaduta anche alla notte degli Oscar. Il motivo? Con il documentario Netflix e con l’autobiografia del principe, “Spare“, i due avrebbero “tirato troppo la corda” e non sarebbero più graditi ospiti dello showbiz. Lei, Markle, pare non stia prendendo bene tutto questo.