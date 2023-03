Nessun ministro della Lega siede ai banchi del governo nell’Aula della Camera durante il dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio Ue. I banchi del governo sono pieni, ed accanto alla premier ha preso posto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma non ci sono esponenti leghisti. E nel dibattito parla un solo deputato della Lega: Stefano Candiani. Mentre il dibattito era in corso, nell’aula di Montecitorio, è arrivato il titolare dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Il vicepremier Matteo Salvini è impegnato al Mit in una riunione sulla sicurezza stradale.

Su Twitter ad attaccare l’esecutivo è stato il leader di Azione Carlo Calenda: “La Lega assente dai banchi del Governo. L’intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull’Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate”.