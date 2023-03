“La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell’oscurità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Casal di Principe per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.