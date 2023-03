Oltre 4mila persone hanno sfilato a Milano per il corteo “Antifascista e anticapitalista” a 20 anni dall’uccisione del militante del centro sociale Orso, Davide Cesare (conosciuto come Dax), durante quella che fu ribattezzata “la notte nera” di Milano, da tre uomini riconducibili all’estrema destra. La manifestazione, conclusasi con qualche momento di tensione ma senza incidenti, è stata organizzata anche in ricordo di Fausto e Iaio, uccisi in via Mancinelli 45 anni fa. I timori della vigilia sono stati comunque scongiurati. Massiccia la presenza di forze dell’ordine lungo tutto il corteo, soprattutto a presidio degli obiettivi sensibili. Nella conta dei danni si registra l’imbrattamento di alcuni muri e il danneggiato di un’auto, della vetrina di una banca e di un paio di pensiline Atm. L’incognita della vigilia, sul fronte della sicurezza, riguardava la possibile presenza di una componente anarchica, in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da ormai quasi 5 mesi: gli anarchici erano presenti ma in coda al corteo e la vicenda di Cospito è stata limitata a qualche coro durante la manifestazione. Poco prima della fine del corteo si sono registrati alcuni momenti di tensione con l’esplosione di petardi e insulti alle forze dell’ordine, ma tutto si è concluso senza incidenti.