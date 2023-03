Dopo la Champions, tocca anche a Europa e Conference League. A Nyon si decidono gli accoppiamenti dei quarti di finale, con altre tre squadre italiane protagoniste: Juventus e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. Ecco la cronaca in diretta del sorteggio.

Europa League

Quarto 1:

Quarto 2:

Quarto 3:

Quarto 4:

Le squadre:

Royale Union

Bayer Leverkusen

Sporting Lisbona

Roma

Siviglia

Juventus

Manchester United

Feyenoord

Il calendario

Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di Europa League andrà in scena il 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

Conference League

Quarto 1:

Quarto 2:

Quarto 3:

Quarto 4:

Le squadre:

AZ Alkmaar

West Ham

Nizza

Anderlecht

Fiorentina

Lech Poznan

Basilea

Gent

Il calendario

Come per l’Europa League, le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di Conference League andrà in scena il 7 giugno alla Eden Arena di Praga.