Il Benfica è l’unico ostacolo: l’Italia può sognare una squadra in finale di Champions League. Il sorteggio di Nyon non poteva andare meglio per il calcio italiano: l’urna ha deciso che ai quarti ci sarà il derby tra Milan e Napoli, mentre l’Inter ha pescato i portoghesi. Evitate tutte le big: dal City a Bayern e Real. Non solo: in semifinale la vincente dello scontro tutto italiano incrocerà la vincente della sfida proprio tra i nerazzurri e il Benfica. Ecco perché, grazie a un’urna da sogno, sperare di vedere un club italiano scendere in campo il 10 giugno a Istanbul non è più un’utopia. Dall’altra parte del tabellone invece ci sono le sfide tra titani: Real Madrid contro Chelsea, mentre Pep Guardiola con il Manchester City sfiderà il suo passato, il Bayern Monaco. Un quarto di finale tra le due squadre che erano considerate favorite per la vittoria della coppa.

Il sorteggio

Quarto 1: Real Madrid – Chelsea

Quarto 2: Inter – Benfica

Quarto 3: Manchester City – Bayern Monaco

Quarto 4: Milan – Napoli

Semifinale 1: Milan – Napoli / Inter – Benfica

Semifinale 2: Real Madrid – Chelsea / Manchester City – Bayern Monaco

Finale: vincente semifinale 2 / vincente semifinale 1

Il regolamento

In questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche club dello stesso paese possono affrontarsi. È possibile quindi uno scontro tra due italiane. Possono sfidarsi anche due club che si sono già incontrati nella fase a gironi. Verrà sorteggiata la squadra che giocherà “in casa” la prima partita dei quarti e si decideranno anche gli accoppiamenti per le semifinali. Per Inter e Milan, che giocano nello stesso stadio, il regolamento Uefa prevede che i rossoneri, campioni d’Italia nella scorsa stagione, abbiano diritto di precedenza rispetto ai nerazzurri: sarà quindi l’Inter a invertire l’ordine in caso siano estratte entrambe per prime o per seconde.

Il calendario

I quarti di finale di Champions League si giocheranno nelle seguenti date: