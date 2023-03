Oltre trenta orologi di lusso per il valore di circa un milione e mezzo. E’ il bottino di un furto messo a segno a casa di un ristorante di Milano. L’imprenditore, 66 anni, si è accorto di cos’era successo rientrando a casa, in zona Risorgimento, quartiere residenziale non lontano dal centro. Il 66enne – titolare di 5 società e di un ristorante che si trova nella stessa strada del suo locale – ha detto alle forze dell’ordine di essere uscito intorno alle 18. La porta non risulta forzata. L’imprenditore non è assicurato. Gli intrusi hanno portato via 35 orologi – tutti Rolex e Patek Philippe – e 95mila euro in contanti che si trovavano in due cassetti.