Avevano festeggiato l’8 marzo ballando senza velo sulle note della canzone Calm Down. Ma le cinque ragazze iraniane sono state fermate per due giorni e sono state costrette al pentimento in video dal regime. Nel filmato diffuso su Twitter, le donne appaiono in piedi con il capo coperto dal velo e vestite con abiti larghi. Sullo sfondo gli stessi palazzoni che avevano fatto da cornice al ballo in pubblico, vietato in Iran, inscenato per la festa della donna proprio per sfidare i divieti del regime. Le ragazze sono state obbligate a fare pubblica ammenda facendosi avanti a turno.