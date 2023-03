La relazione del Giurì d’onore della Camera sul caso del coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli è stata approvata all’unanimità. Il documento è stato consegnato al presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana. “L’abbiamo data a lui e lui deciderà quando leggerla in Aula”, spiega il presidente dell’organismo Sergio Costa (M5s) che spiega come la relazione sia “un atto secretato” fino a quando non verrà resa nota all’assemblea. La seduta con cui è stato approvato l’atto è durata due ore: il documento, come da regolamento, non è emendabile né potrà essere messa ai voti. Secondo quanto riferiscono fonti della Camera a ilfattoquotidiano.it le conclusioni della relazione potrebbero essere lette nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo il premier question time che vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni impegnata a rispondere alle interrogazioni di diversi gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione.

Il giurì d’onore è stato interpellato dopo le dichiarazioni di Donzelli su alcuni parlamentari del Pd (Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Walter Verini e Silvio Lai) che erano andati a visitare l’anarchico Alfredo Cospito in carcere a Sassari, nelle prime settimane di sciopero della fame. “Cospito è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere – è il passaggio pronunciato in Aula da Donzelli contestato dai democratici – Dai documenti che si trovano al ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando Cospito: ‘Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato’, che sarebbe l’abolizione del 41 bis. Cospito rispondeva: ‘Dev’essere una lotta contro il 41 bis’. Ma lo stesso giorno, il 12 gennaio 2023. Mentre parlava con i mafiosi Cospito parlava anche con i pd Serracchiani, Verini, Orlando, Lai che andavano ad incoraggiarlo nella battaglia. Stanno con lo Stato o coi terroristi e la mafia?“.

Del giurì, oltre all’ex ministro Costa, hanno fatto parte anche Fabrizio Cecchetti (Lega), Annarita Patriarca (Forza Italia), Roberto Giachetti (Azione-Italia Viva) e Alessandro Colucci (Noi Moderati).