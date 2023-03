Di Antonin Hajek non si avevano più notizie da oltre cinque mesi: era il 2 ottobre quando dell’ex saltatore si erano perse le tracce. Ora la federazione di sci della Repubblica Ceca ha reso nota la tragica notizia: Hajek è stato trovato morto in Malesia, aveva 36 anni. Un talento fin da giovanissimo, nonostante un gravissimo incidente stradale che rischiava di lasciarlo paraplegico è riuscito a ottenere ottimi risultati in Coppa del Mondo e raggiungere il settimo posto alle Olimpiadi invernali di Vancouver 2010.

In Repubblica Ceca era considerato un punto di riferimento del salto con sci: suo il record nazionale, 236 metri. Dopo la carriera da atleta, era proseguita dal 2015 quella di allenatore, fino a prendere la guida della Nazionale femminile del suo Paese. Fino alle difficoltà dell’ultimo periodo e alla separazione con la moglie. Tomas Haisl, portavoce della federsci ceca, ha dichiarato alla stampa che “nel rispetto della famiglia di Antonin, non daremo ulteriori informazioni relativamente alle circostanze della sua morte”.