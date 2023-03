Dieci poltrone, sei a, due a testa a. È questa la nuova giunta didella. A presentarli nella sede della presidenza in via Cristoforo Colombo è stato il governatore, che come annunciato ha tenuto per sè la delega alla: “Voglio poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglioper poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà”, ha sostenuto il governatore. Che come capo di gabinetto ha scelto il fedelissimo, l’uomo che ha controllato i conti delladurante la sua gestione.

È formalmente ancora in carica come presidente del Collegio revisori della Croce Rossa italiana, ed è lui che – come ha rivelato Il Fatto Quotidiano – avallò l’operazione che permise a Rocca di tenere in piedi i conti della Cri.Si tratta del “prestito” di 10 milioni di euro dal fondo vincolato che raccoglie le donazioni ai terremotati del Sisma del 2016 nel Centro Italia, soldi utilizzati per le spese correnti e poi “restituiti” una volta ottenuti i crediti ministeriali che tardavano ad arrivare.La giunta, invece, è composta da 5 donne e 5 uomini. Sei poltrone per Fratelli d’Italia: Giancarlo Righini (Bilancio, politiche agricole, caccia e pesca), Roberta Angelilli (vice presidente della giunta, Sviluppo economico, commercio, industria e internazionalizzazione), Elena Palazzo (Ambiente, aree protette e biodiversità, assieme a sport e turismo ), Fabrizio Ghera (Mobilità, Trasporti, infrastrutture, e Rifiuti), Massimiliano Maselli (politiche sociali), Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e politiche alle ricostruzione). Per la Lega gli assessori sono Pasquale Ciacciarelli (urbanistica e politiche abitative e politiche del mare ) e Simona Baldassarre (cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della Famiglia ). Altre due poltrone per Forza Italia: Giuseppe Schiboni (lavoro, Università, scuola, formazione, ricerca e merito), e l’ex europarlamentare Luisa Regimenti (al personale, sicurezza urbana e rapporti con enti locali).