“Sto morendo. Preparo il mio testamento digitale”. Il presentatore televisivo inglese Jonnie Irwin, a cui è stato diagnosticato un cancro ai polmoni in fase terminale è apparso di recente nel programma della BBC, Morning Live, per incoraggiare le persone a prendere il controllo della loro eredità digitale, finché possono, stilando un testamento ad hoc. Stiamo parlando quindi di tutte quelle informazioni disponibili online su qualcuno dopo la propria morte. Ciò può includere il loro profilo sui social media, fotografie memorizzate digitalmente o messaggi personali. “Ho una vita di ricordi – ha spiegato Irwin – e nel corso degli anni ne ho archiviati sempre di più online”. All’inizio, nel momento della tragica diagnosi Irwin, oggi 49enne, ha spiegato che non si era interessato della questione poi nei mesi a seguire ha capito che quel materiale personale sensibile sarebbe finito nel mare magnum del web e ha deciso di organizzarsi. “Ho pubblicato migliaia di foto e immagini online, ma quando morirò, non ho idea di cosa accadrà a quelle immagini, chi vi accederà o anche se potrebbero essere cancellate e perse per sempre”, ha spiegato l’ex conduttore di A place in the sun su Channel 4. Così Irwin ha esposto e discusso in diretta del concetto di “testamento digitale” – in cui dichiari tutti i tuoi account, cosa vuoi che succeda a ciascuno di questi quando muori, e lasci messaggi video ai tuoi cari da guardare dopo la tua morte. Irwin ha anche sottolineato durante la diretta che oltre il 90% delle persone nel Regno Unito non ha piani per ciò che accadrebbe ai loro social media quando moriranno. “Dobbiamo parlare di più della fine della nostra vita, online e nella vita reale”, ha concluso Irwin.