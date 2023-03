Un sit in davanti al Palamilone per manifestare il proprio dissenso. È quanto accaduto a Crotone, dove i parenti delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro hanno protestato contro la decisione del ministero degli Interni di disporre il trasferimento delle salme al cimitero musulmano di Bologna. Trasferimento immediato, entro 24 ore: una scelta che ha colto di sorpresa le famiglie, che hanno chiesto di attendere qualche giorno per avere la possibilità di avviare le pratiche per il trasferimento nei Paesi di origine. Il comune di Crotone, che ha raccolto le loro istanze, aveva già deliberato delle somme per i costi del trasferimento prelevandole dal Fondo migranti che poi sarebbe stato rimborsato dal Ministero. Dal canto suo il Viminale ha fatto sapere che i trasferimenti delle salme “sono soluzioni provvisorie e non definitiva”, prese “per dare immediata dignità alle salme”, anche in considerazione del fatto che non è semplice “procedere nell’immediato al rimpatrio in Afghanistan“. In ogni caso, il ministero degli Interni ha assicurato che “si procederà sulla base delle richieste di ogni nucleo familiare con la soluzione definitiva. Qualora sia richiesto il rimpatrio della salma, lo Stato italiano si farà carico di tutti gli oneri“.

La denuncia di Rete 26 febbraio e la spiegazione del ministero – Un riferimento, quello alle spese per riportare le salme nei paesi di origine, che non è casuale. In mattinata, infatti, Rete 26 febbraio (che include quasi 300 associazioni) ha denunciato che l’Italia non avrebbe pagato i rimpatri: “Oggi lo stato italiano ha comunicato, alle famiglie in attesa da 10 giorni, che i corpi dei loro congiunti non potranno essere espatriati. Non a spese dello stato” si legge in un post su Facebook. E ancora: “Il tutto dopo tante promesse e una attesa penosa, straziante per noi ma soprattutto per loro. Oltretutto non viene concesso loro neanche di avere qualche giorno per autorganizzazioni. Entro oggi le salme dovrebbero essere trasferite a Borgo Panigale. I familiari non lo accettano. Non lo permettono”. A seguire, sempre nel post, l’appello alla mobilitazione. Ma se sull’aspetto economico dei rimpatri il Viminale ha risposto con chiarezza, ancora poco chiara è la questione del trasferimento delle salme nel cimitero di Borgo Panigale. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, le operazioni sono state bloccate. Fonti del ministero degli Interni, però, hanno spiegato a ilfattoquotidiano.it che la situazione è diversa e più complicata: il trasferimento ci sarà, ma è provvisorio, come è stato spiegato ai parenti delle vittime. Che, se hanno altre esigenze, potranno comunicarlo e il ministero farà di tutto per accontentarli anche sulla soluzione provvisoria. Stando a questa spiegazione, quindi, se le famiglie chiedessero di far rimanere a Crotone la salma del loro congiunto, allora il trasferimento a Bologna verrebbe bloccato. “Il governo ci spieghi cosa sta succedendo, garantendo che le bare restino a Crotone senza sfuggire alle proprie responsabilità” ha detto Anna Laura Orrico, del M5s, dopo che il suo partito, il Pd e Verdi-Sinistra hanno dato conto nell’Aula della Camera della protesta delle famiglie delle vittime del naufragio.

La protesta delle famiglie – “Il governo italiano gioca con i morti”. Così recita il cartello di una donna afgana che nel naufragio di Steccato di Cutro ha perso la figlia ed il genero. Lei arriva dalle Germania come molti dei parenti delle vittime che stanno protestando pacificamente contro la decisione del governo. “Noi vogliamo i corpi delle vittime in paesi di origine in Afghanistan o dove famiglia vuole” è scritto in un altro cartello che spiega il motivo della protesta. “Hanno cercato di portare via bare senza dire niente prima” dice un altro afgano disteso sulla strada. A quanto pare la decisione del governo è stata presa dopo che è venuto meno l’impegno a coprire i costi dei trasferimenti delle salme nei paesi di origine. Il governo italiano, secondo quanto affermano i parenti delle vittime, sarebbe disponibile solo a pagare i trasferimenti interni. La loro richiesta è quella di poter permettere ai familiari di espatriare le bare dei loro cari in Afghanistan o, per una minima parte, in Germania. La protesta è destinata a proseguire finché non verrà cambiata la decisione. “Il presidente Mattarella aveva preso un impegno – dice Abdollhalim Yadgary giovane afgano che vive in Germania e nel naufragio ha perso sei familiari – ma vogliono che qui ora che arriva il governo sia tutto pulito”. L’accusa è diretta ma è anche quello che pensano alcuni attivisti di Rete 26 febbraio come Stefano Mancuso: “L’impressione è che il governo voglia nascondere la polvere sotto il tappeto. Questo è un ennesimo oltraggio perché non viene rispettata la volontà dei familiari a piangere i morti dove preferiscono. Questa vergogna si aggiunge a due settimane di comportamenti disumani sia per i mancati soccorsi che per il trattamento ricevuto da governo le cui mancanze sono state coperte solo grazie a sacrificio dei volontari delle associazioni”. Da parte delle associazioni che si stanno occupando di dare supporto psicologico alle famiglie delle vittime è stato anche evidenziato che la presenza dei parenti a Crotone è importante anche per riconoscimento dei cadaveri che verranno recuperati in quanto dopo 10 giorni in mare si potranno identificare solo attraverso il prelievo del dna.

Il sindaco di Bologna: “Trasferimento solo con consenso delle famiglie” – Da registrare in tal senso la presa di posizione del sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Credo che le richieste delle famiglie siano sacrosante e legittime, è giusto che abbiano il tempo per valutare un eventuale trasferimento delle salme nel paese di origine. Mi auguro – ha detto il primo cittadino del capoluogo emiliano – che chi sta gestendo questa cosa per il Governo agisca curando le relazioni con i familiari con la massima cura e umanità. Da parte nostra confermo la disponibilità della città di Bologna ad ospitare le salme, ma ovviamente ogni trasferimento dovrà avvenire solo con il pieno consenso delle famiglie e nel rispetto della dignità dei superstiti, di congiunti e familiari delle vittime”.

Morto in mare un presunto scafista – In attesa di comprendere cosa accadrà su questo fronte, le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti. In tal senso è morto uno dei presunti scafisti del caicco: è quanto accertato dagli investigatori della Polizia e dai militari della Sezione operativa Navale di Crotone della Guardia di finanza. L’uomo, un 30enne di nazionalità turca, è stato identificato grazie alle dichiarazioni dei superstiti ed individuato tra le vittime del naufragio grazie al riconoscimento degli stessi naufraghi. Non solo. Sempre nella giornata di oggi è stato arrestato il quarto presunto scafista. Gun Ufuk, turco di 28 anni, dopo il naufragio era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. L’uomo é stato rintracciato in Austria: sul suo conto pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Crotone, Michele Ciociola, dopo la convalida dei fermi dei presunti scafisti. Gli altri tre arrestati sono un turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Ufuk sarebbe stata la persona cui era affidato il compito di condurre il caicco e avrebbe svolto anche le funzioni di meccanico, intervenendo più volte quando il motore dell’imbarcazione ha manifestato qualche problema.

Arrestato in Austria il quarto presunto scafista – Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Crotone e della Sezione aeronavale della guardia di finanza a individuare in Austria Gun Ufuk. L’uomo era da solo in un’abitazione. Secondo la testimonianza di alcuni dei superstiti sentiti nei giorni successivi al naufragio, Ufuk era “lo scafista turco che conduceva l’imbarcazione e cooperava con lo scafista siriano nella risoluzione dei problemi motoristici dell’imbarcazione giunta in Italia“. Un migrante afferma anche che “i componenti turchi dell’equipaggio hanno subito preso degli oggetti neri simili a dei tubi che hanno gettato in acqua e si sono tuffati aggrappandosi ad essi per poi scappare”, mentre un altro parla di una fuga in gommone. Un teste lo indica anche come colui che “a volte scendeva personalmente in stiva per controllare le persone poiché il pakistano spesso litigava con noi migranti con atteggiamento provocatorio e non è stato fatto più scendere in stiva. E’ uno di quelli che è scappato con il gommone insieme al siriano e ad un altro turco, sempre per come ho appreso dagli altri migranti“.