Per tutti quelli che sognano di avere un fisico scolpito da sfoggiare in spiaggia, da oggi si apre una nuova possibilità: a quanto pare è possibile ottenere la cosiddetta tartaruga senza dover rinunciare a pizza e patatine fritte, tantomeno sottoporsi a dure sessioni di allenamento in palestra. Il tutto in appena 2 giorni. Vi starete chiedendo quale sia il trucco per compiere questo miracolo. Semplice: basta tatuarsi la tartaruga sulla pancia!

Parliamo dell’assurdo caso di Dean Gunther, un tatuatore di Manchester che si è trovato davanti a quella che potrebbe rivelarsi la richiesta più assurda della sua carriera, realizzando un disegno per un cliente che desiderava essere pronto per la prova costume, senza versare una goccia di sudore. Per quanto strambo possa sembrare, ogni desiderio del cliente è un ordine! Ci sono voluti due giorni di lavoro ma, detto fatto, ecco che finalmente l’uomo può sfoggiare con orgoglio il suo “fisicaccio”.

Tutte le fasi di lavoro sono state riprese e montate in un video con pubblicato su Tiktok che, inutile dirlo, è immediatamente diventato virale. La descrizione del video riporta: “Ha scelto un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite, ma la approvo!”.

A giudicare dalle parole dell’artista, anch’esso divertito dall’assurdità del progetto, non sarebbe neanche la prima volta che qualcuno fa una richiesta così bizzarra a un tatuatore. Che lo spassoso caso possa trasformarsi in un trend di successo?