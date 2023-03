Niente più ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti se un candidato sindaco raggiunge almeno il 40% dei voti. Lo prevede un emendamento presentato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali al Senato, dov’è in discussione un disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali. “È un colpo di mano inaccettabile“, denunciano i senatori del Pd Dario Parrini e Andrea Giorgis.”Il centrodestra ha ripresentato un gravissimo emendamento con cui prova a modificare il sistema elettorale dei Comuni sopra i 15mila abitanti, per cui chi supera il 40% dei voti verrebbe immediatamente eletto. Questo fa sostanzialmente venir meno il principio del ballottaggio, un atto gravissimo dal punto di vista procedurale che impatta sul sistema elettorale degli enti locali”. Al momento, infatti, il ballottaggio è escluso solo se un candidato sindaco raggiunge il 50% più uno dei voti validi.

Sul provvedimento i gruppi parlamentari avevano deciso, di comune accordo, di adottare la procedura d’urgenza che consente l’esame del disegno di legge direttamente in Aula, nella seduta di mercoledì pomeriggio. Se l’emendamento non sarà ritirato, quindi, verrà votato insieme al ddl, in quella che le opposizioni considerano una forzatura. Per questo M5s, Azione-Iv, Verdi-Sinistra e Pd si sono rifiutati di votare il parere sul testo in Commissione e hanno chiesto la convocazione d’urgenza della Giunta per il regolamento. “Il blitz dei partiti di maggioranza è intollerabile. Lo è nel merito, perché consentirebbe a un sindaco di essere eletto con appena il 40% dei consensi. Ma denunciamo soprattutto il metodo: FdI, Lega e FI vogliono introdurre surrettiziamente una modifica così clamorosa con un emendamento che sta per sbarcare in aula, ampliandone il perimetro in maniera abnorme e senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni. Ci opporremo in ogni modo e siamo pronti alle barricate contro questa forzatura assurda ed inaccettabile, attacca la capogruppo M5s Barbara Floridia.