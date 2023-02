Un altro corpo di un uomo, ritrovato proprio sulla spiaggia di Steccato. Un’altra vittima, la 64esima, del naufragio avvenuto all’alba di domenica. Le ricerche proseguono anche oggi, a due giorni di distanza: a breve riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e uno della Guardia di Finanza”. La perlustrazione in mare è a cura dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. E chissà quando il mare restituirà tutti i corpi di chi era a bordo di quella imbarcazione. Il timore è che ad aver perso la vita siano oltre 100 persone, fuggite dai loro Paesi, in cerca di un futuro migliore.

Intanto proseguono anche le indagini della Procura: da un lato si cerca di capire cosa non abbia funzionato nella macchina dei soccorsi, dall’altro si cerca di accertare le responsabilità di chi ha gestito il viaggio di quella barca partita da Smirne e che ha solcato il mare Egeo fino alle acque davanti la spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Sono tre i presunti scafisti individuati dagli inquirenti: chi indaga ha scoperto che a ogni migrante solito a bordo sono stati chiesti circa 8mila euro. I risparmi di una vita per molti dei migranti finito poi in acqua.

“La Squadra Mobile della Polizia di Stato, la compagnia Carabinieri di Crotone e i finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, sotto il coordinamento di questo Ufficio di Procura, sono riusciti tempestivamente, in collaborazione e stretta sinergia tra loro, ad individuare tre presunti trafficanti di uomini che avrebbero condotto il barcone dalla Turchia all’Italia, nonostante le condizioni proibitive del mare, approdando sulle coste calabre e causando il terribile naufragio”, spiega la Procura. Si tratta di un cittadino turco e due pachistani, individuati “quali presunti responsabili principali della tragedia”. Secondo i primi accertamenti, si legge, “avrebbero richiesto ai migranti, per il viaggio di morte, circa 8 mila euro ciascuno“.