Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Maurizio Costanzo. Alla camera ardente allestita al Campidoglio ha dichiarato: “Ci lascia l’eredità di un grande giornalismo, capace di dialogare con tutti e capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Sicuramente aveva le sue idee ma non gli impediva di cercare di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone – ha aggiunto -. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fatto Costanzo in questi anni”.

Quindi la condivisione di un ricordo personale: “Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non posso dire di essere un talento che ha scoperto ma le mie primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo Show e parliamo di tantissimi anni fa ” ha rivelato Meloni. “Quando mi faceva rivedere i video dell’epoca nelle interviste recenti gli dicevo ‘ti prego non farlo’. Avevo circa 17 anni. È una persona che ha attraversato tanta parte della nostra storia nazionale che sapeva raccontarla, aveva un suo punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista”.