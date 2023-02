Un camionista di 40 anni, Giovanni Gaito di Saviano (Napoli), è riuscito ad accostare il tir con liquido infiammabile che guidava poco prima di morire a causa di un infarto. La storia, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, è avvenuta giovedì pomeriggio nel tratto dell’A1 compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione sud. Al centralino della polizia stradale sono arrivate numerose telefonate per segnalare, intorno alle 19.30, il mezzo pesante che si muoveva a zig zag. I movimenti hanno insospettito altri camionisti che, secondo la ricostruzione degli agenti, hanno evitato che il tir e le auto venissero in contatto, formando una sorta di “argine”. Il 40enne è riuscito ad accostare prima di morire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, ma anche il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso. La polizia stradale ha chiuso due corsie in direzione Napoli per consentire le manovre di soccorso.