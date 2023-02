Crollo dell’affluenza alla prima rilevazione delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Alle ore 12 ha votato appena l’8,56% degli aventi diritto, oltre dieci punti in meno rispetto al 18,94% registrato nella tornata del 4 marzo 2018. Cinque anni fa, però, i seggi erano aperti solo la domenica e – soprattutto – il voto coincideva con quello delle elezioni politiche, che avevano garantito un forte effetto traino. Nel Lazio è andato già alle urne solo il 7,49% degli elettori (contro il 17,35% del 2018), con un dato più basso della media a Roma, appena il 7,06% (18,15% nel 2018). In Lombardia invece ha votato il 9,26% (contro il 20,30% nel 2018), anche qui con un dato sotto la media a Milano, l’8,83% (17,24% nel 2018).

In mattinata, all’istituto Bachelet del quartiere Torrino a Roma, ha votato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha lanciato un appello alla partecipazione: “È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare“. Nel Lazio tutti e tre gli aspiranti governatori hanno già votato: Alessio D’Amato, candidato di Pd, Verdi-Sinistra e Azione-Iv nel Lazio, che si è presentato nel suo seggio al Labaro, periferia nord di Roma. “Sono fiducioso ed è bene che tutti vadano a votare, la partecipazione è importante. Io oggi starò a casa in famiglia, domani attenderò l’esito del voto al comitato elettorale”, ha dichiarato. “Io ho votato, fatelo anche voi”, è il commento sui social di Donatella Bianchi, candidata presidente di M5s e Polo progressista nel Lazio. Il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, ha votato intorno alle 11:30 a via Vallombrosa, a Roma. Invitando al voto ha citato Giorgio Gaber: “Libertà è partecipazione”.