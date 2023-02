Sanremo 2023 arriva alla quarta serata, quella che generalmente è la preferita dal pubblico, dedicata alle cover. Finalmente anche il pubblico, quello in sala così come quello a casa, potrà sgolarsi a furia di cantare brani famosissimi della storia della musica italiana, con qualche incursione in quella internazionale. A giudicare le esibizioni sono Giuria Demoscopica, Sala Stampa e il pubblico attraverso il Televoto. Ospiti di questa puntata Peppino Di Capri, Carolina Crescentini e il cast completo di Mare Fuori. Co-conduttrice Chiara Francini.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

21.43 – Chiara Francini torna in scena, questa volta con ingresso istituzionale dalle scale, e introduce Lazza con Emma e la violinista Laura Marzadori.

21.37 – Uno dei duetti più attesi: Ultimo con Eros Ramazzotti. I due propongono un medley delle hit di Eros, della serie “Vuoi vincere facile?”. Ramazzotti però ha un momento di defaillance e commenta: “Non la so!” e guarda più volte il gobbo.



21.29 – Arriva la co-conduttrice Chiara Francini, che però non scende la scalinata: è già seduta in platea agghindata come una perfetta “sciura” che si tira a lucido per andare al Festivàl. Rigorosamente con l’accento sulla “a”. La gara prosegue con Olly che con Lorella Cuccarini canta La notte vola. Richiesta personale: Lorella torna in gara e regalaci un’altra perla come Un altro amore no, grazie.

21.11 – Primo stop alla gara, è il momento di Peppino Di Capri cui va il Premio Città di Sanremo alla carriera. L’artista suona al piano Champagne, Morandi si emoziona e l’intero teatro è in piedi. Peppino eroe nazionale. “Era da tempo che aspettavo questo momento, meglio tardi che mai” commenta lui. Pubblicità.

21.08 – Elodie (ma sembra più Rihanna) fa il suo ingresso con Big Mama con la quale interpreta American Woman. Nel corso dell’esibizione Elodie scende in platea e ‘ruba’ una borsa dalla prima fila.

20.52 – I conduttori danno i codici per il televoto, e introducono Ariete e Sangiovanni che cantano Centro di gravità permanente. Will e Michele Zarrillo invece vogliono strapparci il cuore con Cinque giorni. A fine esibizione dalla galleria si leva uno stuolo di persone. Saranno le bimbe di Michele? Forse. Zarrillo accogliendo i fiori di Sanremo si lascia andare a una riflessione: “Dobbiamo avere paura quando i diritti non vengono rispettati”.

20.45 – Via alla quarta serata di Sanremo. Amadeus con una delle sue proverbiali e improbabili giacche entra in scena annunciando la presenza di oltre 50 artisti questa sera. Sì, perché i cantanti in gara saranno accompagnati da ospiti speciali. Morandi entra dal fondo della platea vestito da maratoneta. Dove trovi la forza e la voglia di correre dopo una settimana di Sanremo è davvero inspiegabile.