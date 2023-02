Ai tabloid inglesi non sfugge proprio niente, neanche il calzino bucato del re di Inghilterra, Carlo III. In occasione della visita alla moschea di Brick Lane, zona est di Londra, in molti hanno notato un particolare insolito in sua maestà. Tolte le scarpe, come previsto per chi entra in un luogo di preghiera dei musulmani, si è subito notato un evidente buco su uno dei suoi calzini blu blu. Neanche a dirlo, lo scatto è diventato subito virale sui social, dove sono piovute critiche: “Che imbarazzo”, è il commento unanime.

Non è la prima volta che una cosa simile accade. In passato Re Carlo era stato fotografato con indosso abiti usurati e, durante un intervista per la BBC, un giaccone tenuto insieme con delle toppe. Che il futuro re d’Inghilterra non ami la moda e il consumismo non è una novità, ma usare addirittura dei calzini con i buchi non è forse un po’ troppo?