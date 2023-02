È iniziato oggi davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia il processo per l’omicidio di Saman Abbas. Cinque sono i familiari imputati, di cui presenti solo in tre: lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Tutti e tre fuggiti poco dopo la scomparsa della ragazza 18enne e fermati nei mesi successivi tra Francia e Spagna. Non ci sono invece né il padre, Shabbar Abbas, né la madre Nazia Shaheen. I due sono scappati in Pakistan poche ore dopo la morte della figlia, il primo maggio 2021, e sono rimasti latitanti per mesi. Il primo è stato arrestato il 15 novembre scorso e si attende la pronuncia sull’estradizione. La madre è l’unica che non è ancora stata rintracciata. La posizione del padre è stata stralciata perché stato riconosciuto il legittimo impedimento e per lui il procedimento è stato rinviato al 17 febbraio. Sarà proposto all’avvocato d’ufficio il collegamento a distanza.

Oggi, nel corso della prima udienza, hanno chiesto di costituirsi parte civile l’associazione di donne native e migranti Trama di Terre: fondata a Imola nel 1997 da Tiziana Dal Pra, dal 2009 è in prima linea contro i matrimoni forzati sul territorio e negli anni ha dato rifugio e accoglienza a ragazze che scappavano dalle nozze forzate da tutta Italia. Hanno fatto richiesta in totale 18 associazioni. Tra queste: Nondasola di Reggio Emilia, Differenza donna, Zonta Club, Osservatorio nazionale sostegno vittime, Al posto tuo, Meta, Confederazione islamica italiana, Associazione italiana vittime di violenza, Senza peli sulla lingua, Centro internazionale diritti umani, Associazione nazionale unione donne, Alone; il fidanzato di Saman Abbas Saqib Ayub. Tra le parti civili già ammesse ci sono il fratello di Saman Abbas, il Comune di Novellara, l’Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane), l’associazione Penelope, l’Unione bassa reggiana. L’udienza è stata aggiornata alle 15 su richiesta della difesa per poter analizzare le richieste di costituzione di parte civile.

Sono passati quasi due anni da quando Saman Abbas è stata ammazzata. Era la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e la ragazza è uscita di casa con uno zainetto insieme alla madre. Non è mai più rientrata: gli ultimi istanti di vita sono stati catturati dalle telecamere di sorveglianza del casolare di Novellara, dove viveva con la famiglia. Poi più niente. Le ricerche sono iniziate solo il 5 maggio: i carabinieri sono andati a suonare alla porta, ma era già tardi. Agli occhi dei familiari Saman Abbas aveva una grande colpa: si ostinava a opporsi alle decisioni che il padre e la famiglia avevano preso per lei. Non solo si rifiutava di sposare un cugino, ma aveva anche una relazione con un ragazzo che i genitori non avevano autorizzato. Saman Abbas, arrivata in Italia quando era piccola dal villaggio Mandi Bahauddin, da mesi sapeva che non voleva la vita che era stata scelta per lei dalla famiglia. Nel 2020 aveva denunciato i suoi per maltrattamenti ed era stata allontanata e accolta in una comunità protetta. Ma ad un certo punto, per motivi che il processo dovrà stabilire, ha deciso di rientrare a casa.

Una delle ipotesi più accreditate dagli investigatori è che volesse riprendere i documenti e sia stata trattenuta. Non si esclude che volesse anche tentare una mediazione perché la madre e il padre accettassero la sua nuova vita. Così non è stato e per questo, sostiene l’accusa, è stata ammazzata. Secondo gli inquirenti, diversi filmati delle telecamere di videosorveglianza mostrano i genitori che consegnano la figlia allo zio Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del delitto. Lui ha sempre negato. E anzi, subito dopo l’arresto del padre di Saman in Pakistan ha iniziato a dire di voler collaborare: il 16 novembre scorso è stato lui ad accompagnare gli investigatori nel luogo dove era sepolta la cugina. Un’area molto vicina alla casa dove vivevano. Poi ha anche insistito per dare un’altra versione dei fatti: ha sostenuto che sarebbero stati i cugini a chiamarlo per chiedere di nascondere il corpo. Ad accusare lo zio però, è il fratello della ragazza che lo ha indicato come esecutore materiale dell’omicidio: sarebbe stato Hasnain a dirgli di averla strangolata. Una versione sempre negata.

Non ha mai ammesso le violenze neppure il padre. Che dopo l’arresto è arrivato ad affermare che la figlia era ancora viva. Ma agli atti ci sono anche le parole pronunciate dal padre, al telefono con il fratello, un mese dopo la scomparsa della ragazza: “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa”. E ancora: “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia”. Agli atti è finita anche una fotografia postata su Instagram da Saman Abbas, nella quale si bacia con il fidanzato mai accettato dalla famiglia: quello scatto, dicono gli investigatori, venne scoperto dai parenti della ragazza e usato per chiedere la sua punizione. “Io e tuo padre siamo morti lì”, le parole della madre in un’altra telefonata, intercettata mentre chiamava, anche in questo caso dal Pakistan, l’altro figlio, rimasto in Italia.