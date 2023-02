Mentre i soccorritori lavorano senza sosta per soccorrere il prima possibile le persone rimaste sotto le macerie del potentissimo terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria, tra coloro di cui non si hanno ancora notizie c’è Christian Atsu, calciatore ghanese ex Chelsea e Newcastle che risulta ancora disperso. Il 31enne centrocampista oggi milita tra le fila della squadra turca Hatayspor. Ed è stato proprio il club a dare notizia della sua scomparsa. Come lui, la società non ha notizie anche di altri compagni di squadra rimasti probabilmente coinvolti nei crolli seguiti al violento sisma che, nel momento in cui si scrive, ha provocato oltre 2.300 morti e quasi 8mila feriti. Il club inglese del Newcastle, nel quale Atsu ha militato per ben cinque anni, dal 2016 al 2021, ha diffuso una nota con la quale ha fatto sapere di “pregare per aver notizie buone”.