Il Partito democratico “dovrà spiegare all’opinione pubblica quell’inchino ai mafiosi“. A dirlo, in un’intervista al quotidiano il Biellese, è il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. Il riferimento è all’articolo del Fatto che giovedì ha dato conto dell'”invito” rivolto da Alfredo Cospito ai quattro parlamentari dem che lo erano andati a visitare nel carcere di Sassari: “Prima di parlare con me, dovete parlare con loro”, indicando le celle di Francesco Di Maio, Franco Presta e Pietro Rampulla, tre mafiosi irriducibili compagni di reparto dell’anarchico al 41-bis. “Una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di parlare con i criminali”, attacca Delmastro. E in effetti Walter Verini, Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai hanno confermato in varie sedi di aver scambiato qualche frase con i detenuti.

Sulla vicenda i deputati del gruppo di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Le notizie riportate dal Fatto Quotidiano gettano una luce inquietante sulla vicenda della protesta di Cospito e della visita da lui ricevuta in carcere dagli esponenti del Partito democratico”, si legge nell’atto a prima firma del capogruppo Tommaso Foti, che, riassumendo il contenuto dell’articolo, chiede a Nordio “di quali elementi disponga in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare pericolosi sodalizi tra criminalità organizzata e terrorismo”. È da ricordare infatti che lo stesso giorno della visita dei parlamentari in carcere – il 12 gennaio 2023 – Cospito veniva ascoltato conversare durante l’ora d’aria con il camorrista Di Maio su una strategia “politica” per arrivare all’abolizione, per tutti, del regime di carcere duro.

Ad attaccare il Pd anche il vicecapogruppo del partito di Giorgia Meloni al Senato, Raffaele Speranzon: “È passato un giorno dall’indiscrezione del Fatto Quotidiano sulla visita da parte dei deputati Dem Serracchiani, Orlando, Verini e Lai a boss mafiosi al 41-bis su indicazione del terrorista Alfredo Cospito. La circostanza non solo non è stata smentita, ma persino confermata, di fatto, dai diretti interessati. È oltremodo grave che né Bonaccini né la Schlein e nemmeno gli altri esponenti apicali del Pd abbiano speso una parola. Ci dicano dalla segreteria del Nazareno: sono a favore o contro il 41-bis? Condividono il contenuto dei tweet al riguardo di Andrea Orlando? (in cui l’ex ministro chiede di revocare il carcere duro a Cospito, ndr)”.