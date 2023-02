di Ilaria Muggianu Scano

Ci risiamo: la Sardegna e quel problema del dito e la luna. Pocos, locos y malunidos era il resoconto attribuito all’imperatore Carlo V circa l’indole del popolo sardo. C’è chi lamenta la condanna di quel luogo comune che non collimerebbe con la fulgida aura di ospitalità e lealtà dei sardi. E finché si tratta di osannare e vezzeggiare l’ospite, i sardi, di fatto, non sono secondi a nessuno. Parlano i numeri: qualsiasi trasmissione passi per i canali della tv generalista e abbia come oggetto la terra di Sardegna registra numeri da finale di Champions. Idem per l’editoria, se un qualsiasi autore di una qualsivoglia casa editrice, major o tipografia che sia parla dell’isola, le sale sono piene e la coda per il firmacopie infinita. È il fenomeno del “timbro dell’uomo bianco”, e il sardo comune, ad eccezione di gruppi politici indipendentisti o autonomisti, fa poco o niente per sbugiardarlo.

Nell’antica Ichnusa è costume diffuso sostenere, e con una certa veemenza, il detto evangelico Nemo propheta in patria est. E di adagio in adagio arriviamo all’ostracizzata più celebre di terra sarda, Grazia Deledda che nonostante un Nobel, il riconoscimento capitale della cultura mondiale, comincia ad essere accettata, e talvolta citata, soltanto all’indomani del 150esimo anno dalla nascita, ma solo dopo aver fatto il giro di ogni angolo della terra, essere stata tradotta e presentata nelle maggiori università del pianeta, da New York ad Atene, dalla Russia all’Australia a tutta Europa, in un viaggio divulgativo costato pena e sacrificio a un indefesso comitato celebrativo che oggi si vede attaccato nella stessa crociata storico-scientifica – di oggetto diverso, parliamo dell’archeologia dei Giganti megalitici – con l’arma propria dell’Atene Sarda: l’inchiostro, la protesta.

Deledda diceva dei propri conterranei: “Non faghent e non lassanta fagher” (Non costruiscono e ostacolano chi lo fa). Un passatismo, quello dell’endemica invidia del popolo sardo, al quale è difficile sottrarsi, in realtà, anche con un grado eccellente di cerchiobottismo. Il Sardus Pater, divinità già adorata in epoca nuragica, è più che spesso spodestato dall’arbitrio inespugnabile di Eris, dea dell’inimicizia, legata al pomo della discordia dei Canti Ciprii.

È cronaca di poche ore fa l’ennesimo attacco cannibale all’opera della Fondazione Mont’e Prama. Sardus sardo lupus, verrebbe da dire, partendo da lontano con l’accidentata storia divulgativa del patrimonio megalitico del Mediterraneo. La Fondazione nasce in prospettiva di un progetto di tutela, ricerca e valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico del complesso dei Giganti, oggi al centro dell’interesse scientifico, storico, culturale del Mediterraneo. Il nome della fondazione deriva dalla località omonima in cui vennero rinvenute le statue di epoca nuragica, del tutto casualmente nel 1974. Di fatto, la scoperta venne trascurata per decenni. Oggi la Fondazione, sotto la presidenza di Anthony Muroni, ha un’investitura di primario livello in ambito non solo archeologico, o più vastamente culturale; è ambasciatrice nel mondo di una peculiarità che non appartiene appena al territorio geografico d’ubicazione, anche se profondamente innestato al tessuto socio economico dell’isola. Nata sotto i migliori auspici del Ministro della Cultura Dario Franceschini e ulteriore benedizione del successore Sangiuliano, la Fondazione presieduta da Muroni registra in questi giorni numeri da capogiro nel settore del turismo archeologico, con decine di migliaia di visitatori in poche ore, qualsiasi sia l’iniziativa intrapresa e in ogni parte del globo.

Il piccolo prodigio culturale è vittima di un negazionismo del tutto inspiegabile, se non attraverso Eris, appunto, paragonato addirittura al divertente, quanto inesistente, Cacao Meravigliao dell’avanspettacolo Rai anni ‘80 di seconda serata. Un bell’impegno divulgativo se si parte dal presupposto che dai Millennials in poi tocca pure spiegare chi è Renzo Arbore.

