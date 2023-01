Sabato 28 gennaio la Galleria della Vittoria a Napoli si è trasformata in una sorta di discoteca improvvisata a causa del traffico da movida. Molti giovani sono usciti dalle auto ferme in coda e hanno cominciato a ballare con la musica ad alto volume. I video sono diventati virali e sono stati pubblicati anche dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Un modo senza dubbio originale di trasformare la lunga attesa in un momento di socialità collettiva in una città che non smette mai di sorprendere. L’augurio è che ciò non accada di nuovo poiché non è di certo stato salutare il fatto di respirare i gas di scarico che si accumulano in Galleria oltre ai tanti altri pericoli che avrebbe potuto comportare questa situazione al di fuori del buon senso”, ha commentato il deputato.