“No giustizia, no pace”. È uno dei dei cori scanditi dai manifestanti della comunità afroamericana radunatisi davanti alla Casa Bianca, a Washington, per chiedere giustizia per Tyre Nichols, il 29enne picchiato a morte da cinque agenti, anche loro afroamericani, lo scorso 7 gennaio a Memphis. Le proteste sono scoppiate in molte città americane dopo che le autorità della città hanno diffuso dei video shock del brutale pestaggio