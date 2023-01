Il ministro della Difesa iraniano ha annunciato di aver sventato un attacco con droni ad uno dei complessi di officine nella città centrale di Isfahan. La notizia è arrivata dopo che nella serata di sabato 28 gennaio si erano avvertite forti esplosioni e sui social media avevano iniziato a circolare dei video. Il ministero – citato dall’agenzia di stampa IRNA -ha spiegato che uno dei droni è stato colpito dal sistema di difesa antiaerea del complesso e altri due sono esplosi: “L’incidente, avvenuto alle 23:30 di sabato sera (le 21:00 in Italia), ha danneggiato solo parte del tetto di un’officina e non ha provocato vittime o danni alle attrezzature. Le attività delle officine continuano”. Il funzionario Mahammad Reza Jannesar ha dichiarato alla tv di Stato: “Si stanno esaminando i danni e indagando le cause dell’esplosione… i risultati verranno annunciati più tardi”. Il ministero della Difesa ha definito il sito solo un “laboratorio”, senza approfondire ciò che realmente avviene nel sito. Isfahan, a circa 350 chilometri (215 miglia) a sud di Teheran, ospita sia una grande base aerea costruita per la sua flotta di caccia F-14 di fabbricazione americana sia il suo Centro di ricerca e produzione di combustibile nucleare.