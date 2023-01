D’ora in avanti, quando vi sentirete in imbarazzo pensando di aver fatto una figuraccia, ecco, ricordatevi di ciò che è successo ad Harry Styles. Durante il suo ultimo concerto, il cantante si è infatti inginocchiato teatralmente davanti a Jennifer Aniston, rivelando di aver avuto una cotta per lei quando era ragazzino. Tutto molto dolce e romantico se non fosse che, nell’impeto del gesto, i suoi pantaloni di pelle si sono rovinosamente squarciati proprio sul davanti. Neanche a dirlo, lì si è visto tutto. Styles, in grande imbarazzo, non ha potuto far altro che tentare di correre ai ripari coprendosi alla bell’è meglio prima con una sciarpa e poi con la bandiera della comunità LGBTQ. Il tutto sotto lo sguardo divertito dei fan presenti ma, soprattutto, della sua idola Jennifer Aniston. Non benissimo.