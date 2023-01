L’autista non lo ha visto e l’ha investito a tutta velocità. Conor McGregor è stato travolto da un’auto mentre stava pedalando con la sua bicicletta. È stato il fighter irlandese a raccontare l’accaduto in un post su Instagram: “Grazie a Dio, non era il mio momento. Grazie anche al wrestling e al judo, avere dimestichezza con queste situazioni mi ha salvato la vita“.

La stella delle Mma, le arti marziali miste, ha postato la foto della bicicletta sulla strada e poi un video in compagnia dell’autista: “Un’auto mi ha tamponato, a causa del sole l’autista non poteva vedermi”, ha raccontato. Poi sempre su Instagram ha postato un’altra foto con i segni della caduta.