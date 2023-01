Tutti con gli occhi al cielo. Sta per passare la Cometa di Neanderthal. Torna a far visita alla Terra dopo circa 50mila anni il corpo celeste che gli astronomi hanno battezzato proprio con l’appellativo riferito ai nostri “cugini” preistorici che vissero, e si presume abbiano visto la cometa, a quell’epoca. Nei prossimi giorni la Cometa di Neanderthal dovrebbe superare la soglia che la renderà visibile ad occhio nudo.

Ma individuarla in cielo sarà più complicato del previsto. “Le ultime immagini la mostrano leggermente più debole del previsto, quindi è comunque consigliato l’utilizzo di un binocolo”, ha spiegato all’ANSA Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). Il consiglio principale degli astronomi, ovviamente, è quello di trovare postazioni elevate e soprattutto prive di inquinamento luminoso. La cometa ZTF (C/2022 E3) si troverà alla minima distanza dalla Terra il primo febbraio alle ore 18,11 italiane, passando a circa 42 milioni di chilometri di distanza.

Ulteriore consiglio: date un’occhiata verso l’alba del giorno dopo perché la sera del 1 febbraio ci sarà, ovviamente, anche la luminosità a disturbare le osservazioni. Ad ogni modo per i meno ardimentosi il Virtual Telescope Project ha in programma una diretta online il 2 febbraio, a partire dalle ore 5,00 italiane, mentre il programma educativo dell’Istituto Nazionale di Atrofisica (Inaf), EduInaf, in collaborazione con la Uai organizza una diretta la sera del 30 gennaio, a partire dalle 21,00. Infine, ça va sans dire, meglio sia una sera/notte di tempo buono, altrimenti per vedere la Cometa di Neanderthal toccherà attendere qualche altro migliaio di anni.