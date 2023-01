Una grande emozione quella vissuta ieri da Francesco Renga. Durante il concerto tenuto in occasione dell’evento Bergamo – Brescia Capitale italiana della cultura 2023, il cantante si è ritrovato a sorpresa sul palco insieme alla figlia Jolanda. I due hanno cantato la canzone a lei dedicata, Angelo: “Ieri ho cantato per la prima volta con @jolandarenga nella mia città… su Angelo è stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà! Chi c’era?!”, ha scritto l’artista sul suo profilo Instagram pubblicando una foto di lui e la figlia fianco a fianco sul palco.

È stata un’emozione unica per entrambi ma anche per il pubblico che non si aspettava una sorpresa simile. Renga aveva portato “Angelo” al Festival di Sanremo del 2005, poco dopo la nascita della sua primogenita. E ad applaudirli c’era anche Ambra Angiolini, madre di Jolanda ed ex compagna del cantante: presente in qualità di conduttrice dell’evento, si è emozionata assistendo a quel duetto unico. Impossibile per lei trattenere l’emozione nel vedere la figlia felice accanto al suo papà, soprattutto dopo quanto ha dovuto subire nell’ultimo periodo. Non è passato molto tempo, infatti, da quando Jolanda è stata attaccata sui social da alcuni haters che l’hanno definita brutta e ai quali, lei ha prontamente risposto.