Mentre in Iran le proteste continuano e i manifestanti, tra cui molti giovani, vengono arrestati e rischiano condanne brutali, alcuni parlamentari italiani hanno lanciato l’iniziativa del patrocinio politico per fare la loro parte. Tra le varie forme di pressione istituzionale sul regime di Teheran vi è anche la possibilità da parte di deputati e senatori di ‘adottare’ politicamente i manifestanti arrestati per creare una forma di tutela nei loro confronti. L’iniziativa si è diffusa trasversalmente tra diversi partiti e allo stesso tempo si è diffusa in altri parlamenti europei come in Germania e in Spagna. Tra gli intervistati: Lia Quartapelle (Pd), Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), Ivan Scalfarotto (Italia viva), Laura Boldrini (Pd), Marco Grimaldi (Sinistra italiana) e Federica Onori (M5s).