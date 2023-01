I partiti hanno raggiunto l’intesa sui nomi dei dieci membri laici (professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio) da eleggere al nuovo Consiglio superiore della magistratura. A differenza di tutti i pronostici della vigilia, dunque, è possibile che la “fumata bianca” arrivi già al primo scrutinio Alla prima chiama, però, ai parlamentari di Fratelli d’Italia è arrivata l’indicazione di votare scheda bianca in risposta al rifiuto del M5s di votare uno dei suoi candidati: il presidente della fondazione Alleanza Nazionale Giuseppe Valentino, ex senatore e sottosegretario, in pole per la vicepresidenza dell’organo di palazzo dei Marescialli (la presidenza spetta di diritto al capo dello Stato). Valentino è indagato a Reggio Calabria in un fascicolo collegato al maxi-processo “Gotha” sui vertici della ‘ndrangheta reggina dopo essere stato chiamato in causa da un pentito. E per questo ha potuto rifiutarsi di testimoniare in quel procedimento, in cui avrebbe dovuto spiegare i suoi rapporti con il boss Paolo Romeo. Gli eletti di FdI hanno iniziato a votare dalla seconda chiama.

A quanto apprende ilfattoquotidiano.it, i pentastellati non stanno votando nemmeno il nome di Azione e Italia viva, il renzianissimo Ernesto Carbone, ex deputato del Pd famoso per il “ciaone” con cui accolse il mancato quorum al referendum contro le trivelle nel 2016. Anche senza il contributo del M5s, comunque, la maggioranza dei tre quinti dei componenti necessaria per eleggere i consiglieri dovrebbe reggere. Nel vertice di martedì mattina è stata confermata la spartizione di massima prevista nelle scorse settimane: sette consiglieri alla maggioranza e tre all’opposizione. Rispetto allo schema accreditato, però, Fratelli d’Italia è riuscita a strappare un consigliere in più: ne avrà quattro, mentre Forza Italia si accontenterà di uno solo. Come previsto sono due le poltrone assegnate alla Lega e uno a testa i consiglieri in quota Pd, Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva (che sulla giustizia, però, ha posizioni quasi identiche a quelle del partito di Silvio Berlusconi). La seduta comune del Parlamento che dovrà votare i laici è iniziata alle 16, mentre i venti membri “togati” (cioè magistrati) sono già stati scelti da giudici e pm lo scorso settembre.

Tutti i nomi – Oltre a Valentino, FdI manderà al Csm l’ex deputata Isabella Bertolini (alla Camera dal 2001 al 2013 con Forza Italia e il Pdl), le avvocatesse Daniela Bianchini e Rosanna Natoli (candidata non eletta alle scorse politiche). La Lega ha scelto due avvocati “in casa”: Claudia Eccher, che ha difeso Matteo Salvini in vari processi, e Fabio Pinelli, legale di Luca Morisi, di Armando Siri e della Regione Veneto di Luca Zaia. Per Fi c’è Enrico Aimi, senatore nella scorsa legislatura, mentre non sono passati alcuni nomi forti che comparivano nell’elenco delle autocandidature (novità introdotta dalla riforma Cartabia): l’ex legale di Silvio Berlusconi Gaetano Pecorella, gli ex parlamentari Roberto Cassinelli e Luigi Vitali (Forza Italia) e Francesco Urraro (Lega). Pd e Movimento 5 stelle hanno optato per due professori universitari: il nome dei dem è Roberto Romboli, costituzionalista dell’università di Pisa e studioso dell’ordinamento giudiziario (la legge che regola il funzionamento della magistratura); quello dei pentastellati è Michele Papa, ordinario di Diritto penale all’università di Firenze (lo stesso ateneo in cui lavorava Giuseppe Conte). Non è entrata nel “pacchetto”, invece, la candidata di Verdi e Sinistra Italiana Tamar Pitch, filosofa del diritto all’Università di Perugia ed esperta in femminismo e studi giuridici di genere.